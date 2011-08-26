〔欧洲汇市〕英镑兑美元小涨,观望英国成长数据和美联储主席谈话

路透伦敦8月26日电---英镑兑美元周五小幅上扬,在备受关注的美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话前,交易商先行调整部位,而在交易商等待英国第二季成长数据之际,汇率走势受限.

贝南克将于1400GMT在杰克森霍尔会议上讲话,市场本周大多持观望态度,等待贝南克可能在谈话中提出哪些政策选项,来提振美国低迷的经济成长.