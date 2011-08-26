〔欧洲汇市〕英镑兑美元小涨,观望英国成长数据和美联储主席谈话

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 英镑兑美元上涨0.1%至1.6300
* 市场等待美联储主席讲话,其谈话内容可能令美元受创
* 英国GDP修正数据将在0830GMT公布
路透伦敦8月26日电---英镑兑美元周五小幅上扬,在备受关注的美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话前,交易商先行调整部位,而在交易商等待英国第二季成长数据之际,汇率走势受限.
贝南克将于1400GMT在杰克森霍尔会议上讲话,市场本周大多持观望态度,等待贝南克可能在谈话中提出哪些政策选项,来提振美国低迷的经济成长.
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。