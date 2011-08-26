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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 16:47 BJT

《外汇动态》欧元/美元陷于狭幅游走,静待贝南克演说

0817GMT---欧元/美元EUR=在1.4435处交投,在美联储主席贝南克在杰克森霍尔演说前,汇价陷于窄幅波动;据传亚洲投资人买单挂在1.4390-00,卖单则积聚在1.4470上方.

除此之外,据说在近期区间两端有停止单伺机而待.

据称动能基金打算在跌破1.4330时出脱,或在升破1.4510时买进.

市场所有的目光焦点都放在贝南克的演说上.(完)

--编译 龚芳;审校 侯向明

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