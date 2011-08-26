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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 17:16 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增545.2亿台币

路透台北8月26日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增545.2亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,243.6亿台币.上周存单发行量净减641.3亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月22日(一) 1,479.00 1,352.70 -126.30

8月23日(二) 42.00 587.00 +545.00

8月24日(三) 1,325.50 1,236.00 -89.50

8月25日(四) 620.00 657.00 +37.00

8月26日(五) 1,096.50 1,275.50 +179.00

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总计 4,563.00 5,108.20 +545.20

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月22日(一) 178.00 98.00

8月23日(二) 95.50 14.50

8月24日(三) 153.00 66.00

8月25日(四) 134.00 74.00

8月26日(五) 177.00 88.00

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总计 737.50 340.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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