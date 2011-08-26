《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增545.2亿台币

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透台北8月26日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增545.2亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,243.6亿台币.上周存单发行量净减641.3亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月22日(一) 1,479.00 1,352.70 -126.30
8月23日(二) 42.00 587.00 +545.00
8月24日(三) 1,325.50 1,236.00 -89.50
8月25日(四) 620.00 657.00 +37.00
8月26日(五) 1,096.50 1,275.50 +179.00
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总计 4,563.00 5,108.20 +545.20
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月22日(一) 178.00 98.00
8月23日(二) 95.50 14.50
8月24日(三) 153.00 66.00
8月25日(四) 134.00 74.00
8月26日(五) 177.00 88.00
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总计 737.50 340.50 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)