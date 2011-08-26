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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 18:19 BJT

〔亚洲橡胶〕8月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 352.3 21 352.3 1

10月 354.9 12 355.0 2

11月 355.9 26 355.8 2

12月 358.1 253 359.2 8

1月 359.1 3857 359.5 637

2月 360.9 2201 361.5 526

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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