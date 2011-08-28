《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 97.93 +4.70 +5.04 5748151
搜狐 (SOHU.O) 75.20 +2.16 +2.96 1077441
网易 (NTES.O) 46.67 +0.72 +1.57 977864
百度 (BIDU.O) 139.70 +6.61 +4.97 9942215
亚信科技 ASIA.O 9.35 -0.13 -1.37 1603292
侨兴环球电话 XING.O 1.05 +0.00 +0.00 155959
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.81 +0.46 +4.05 2907195
联电 (UMC.N) 1.90 +0.03 +1.60 356442
日月光 (ASX.N) 4.30 +0.06 +1.42 139207
矽品精密 (SPIL.O) 4.28 +0.14 +3.38 1824343
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.01 -1.11 233806
友达 (AUO.N) 4.24 +0.17 +4.18 767270
中华电信 (CHT.N) 35.14 +0.35 +1.01 73762
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.74 +1.10 +3.48 978013
香港
中华网 CHINA.O 1.28 -0.02 -1.16 44497
中国移动 (CHL.N) 50.35 -0.25 -0.49 434543
中国联通 (CHU.N) 19.84 +0.00 +0.00 866966
中国电信 (CHA.N) 63.95 +0.22 +0.35 33651
中芯国际 (SMI.N) 2.60 +0.07 +2.77 26091
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.13 +0.02 +0.49 500
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。