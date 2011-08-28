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亚洲 | 2011年 8月 28日 星期日 09:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 97.93 +4.70 +5.04 5748151

搜狐 (SOHU.O) 75.20 +2.16 +2.96 1077441

网易 (NTES.O) 46.67 +0.72 +1.57 977864

百度 (BIDU.O) 139.70 +6.61 +4.97 9942215

亚信科技 ASIA.O 9.35 -0.13 -1.37 1603292

侨兴环球电话 XING.O 1.05 +0.00 +0.00 155959

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.81 +0.46 +4.05 2907195

联电 (UMC.N) 1.90 +0.03 +1.60 356442

日月光 (ASX.N) 4.30 +0.06 +1.42 139207

矽品精密 (SPIL.O) 4.28 +0.14 +3.38 1824343

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.01 -1.11 233806

友达 (AUO.N) 4.24 +0.17 +4.18 767270

中华电信 (CHT.N) 35.14 +0.35 +1.01 73762

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.74 +1.10 +3.48 978013

香港

中华网 CHINA.O 1.28 -0.02 -1.16 44497

中国移动 (CHL.N) 50.35 -0.25 -0.49 434543

中国联通 (CHU.N) 19.84 +0.00 +0.00 866966

中国电信 (CHA.N) 63.95 +0.22 +0.35 33651

中芯国际 (SMI.N) 2.60 +0.07 +2.77 26091

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.13 +0.02 +0.49 500

(完)

--整理 王冠中

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