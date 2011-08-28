〔纽约汇市〕美元因贝南克的讲话下跌,市场关注将公布的美国就业数据(更新版)

(新增文末报价表格)

* 贝南克未暗示将采取新宽松政策

* 投资者关注美国8月就业数据

* 瑞郎,日圆仍是焦点所在

路透纽约8月26日电---美元周五下跌,此前美联储主席贝南克没有给出进一步刺激经济的细节,尽管在美国就业报告出炉前美元进一步下跌可能受限.

近期疲弱的数据燃点了美国经济再次滑入衰退的忧虑,且投资者将注意下周公布的个人支出,制造业和劳工市场数据,寻找美国经济体质的线索.

这应该使投资者对承受风险持谨慎态度,且对避险美元提供某形式的支持.流动性预计将下降,因伦敦周一假期休市,及飓风可能在周末袭击美国东部部分地区,亦可能限制投资者风险意愿.

"总的来说,不会看到无拘束的冒险模式,"驻波士顿的纽约梅隆银行全球汇市策略师董事总经理Samarjit Shankar说,"我认为美元从目前水准下行的幅度不会太大."

"如果你看到就业报告再次恶化或该数据低于预估,你可能看到风险厌恶情绪抬头,因为市场担忧美国决策者在重振经济方面做得不够."

美联储主席贝南克周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.[ID:nCN1925277]

不过,贝南克也表示提振长期经济增长前景的义务是在白宫和美国国会.

下周五美国劳工部将公布8月美国就业数据,路透调查显示,分析师预料非农就业岗位将增加8万个,失业率持稳在9.1%.

**瑞郎,日圆仍是焦点所在**

周五尾盘欧元兑美元EUR=EBS>上涨0.8%,报1.4495美元,接近在电子交易平台EBS触及的日内高位1.4502美元.交易商称,欧元留守在1.45美元上方有困难,且据称从1.4460至1.4500美元不断挂有卖单.

贝南克未暗示推出另一套量化宽松政策最初提振美元.但这升势迅即消失.

美元兑日圆JPY=下跌1%,至76.66日圆.

本周,欧元兑美元升0.8%,而美元兑日圆下滑0.2%.

商品期货交易委员会周五公布的数据显示,截止8月23日当周,投机者增加美元净空头的规模至162.7亿美元.

瑞郎兑美元和欧元均下挫至一个月低位,之前瑞士银行称可能对一些瑞郎存款收取费用,此举旨在降低客户使用该行帐户储蓄避险瑞郎的兴趣.

瑞士央行发言人否认有关央行致信国内银行要求对瑞郎存款收费以打压瑞郎的传言.

美元兑瑞郎CHF=EBS上涨1.7%,至0.8064瑞郎,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS劲升2.5%,至1.1689瑞郎.本周,美元兑瑞郎跳涨2%,欧元/瑞郎升2.9%.

近几个月投资者对美国经济和欧元区债务危机的忧虑一直提振瑞郎和日圆,促使瑞士和日圆当局采取行动抑压其货币升值.

"这两种货币升值的潜在压力仍然存在,但你不会看到有太多的升幅,因为日本和瑞士决策者多次表达他们对其货币升值的担忧,"纽约梅隆银行的Shankar说,"这为此两种货币带来双向风险元素."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4497 1.4378 +0.83 +8.37 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.60 77.46 -1.11 -5.61 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 111.13 111.41 -0.25 +2.30 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8060 0.7928 +1.66 -13.66 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6370 1.6284 +0.53 +4.94 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9814 0.9878 -0.65 -1.54 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0568 1.0434 +1.28 +3.58 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1689 1.1401 +2.53 -6.40 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8854 0.8828 +0.29 +3.29 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8389 0.8274 +1.39 +7.68 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.3651 5.4297 -1.19 -7.84 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7808 7.8114 -0.39 -0.11 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.2833 6.3138 -0.48 -6.36 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1196 9.0915 +0.31 +1.54 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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