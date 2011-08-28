〔全球汇市〕8月23日止当周IMM投机客增持美元空头仓位--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客增持美元空头仓位.
8月23日止当周,美元净空头仓位升至162.7亿美元,前一周为135.5亿美元.
投机客亦转为看多英镑,净多头仓位为10,961口,为2008年3月以来最高.短线投资人上周的英镑净空头仓位为3,096口.
欧元净多头仓位削减超过半数,来到2,539口,反映对于欧元区债务危机的不安情绪升高.
此外,澳元净多头仓位则由前一周的29,723口升至43,574口,为8月2日以来最高.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月23日当周 8月16日当周
多头仓位 60,831 59,060
空头仓位 13,692 11,712
净仓位 47,139 47,348
欧元(125,000欧元为1口)
8月23日当周 8月16日当周
多头仓位 47,711 47,094
空头仓位 45,172 40,368
净仓位 2,539 6,726
英镑(62,500英镑为1口)
8月23日当周 8月16日当周
多头仓位 40,888 36,193
空头仓位 29,927 39,289
净仓位 10,961 -3,096
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月23日当周 8月16日当周
多头仓位 14,889 13,330
空头仓位 5,252 4,322
净仓位 9,637 9,008
加元(100,000加元为1口)
8月23日当周 8月16日当周
多头仓位 23,368 23,153
空头仓位 14,564 19,032
净仓位 8,804 4,121
澳元(100,000澳元为1口)
8月23日当周 8月16日当周
多头仓位 50,917 41,286
空头仓位 7,343 11,563
净仓位 43,574 29,723
(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。