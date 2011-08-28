〔全球汇市〕8月23日止当周IMM投机客增持美元空头仓位--CFTC

路透纽约8月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客增持美元空头仓位.

8月23日止当周,美元净空头仓位升至162.7亿美元,前一周为135.5亿美元.

投机客亦转为看多英镑,净多头仓位为10,961口,为2008年3月以来最高.短线投资人上周的英镑净空头仓位为3,096口.

欧元净多头仓位削减超过半数,来到2,539口,反映对于欧元区债务危机的不安情绪升高.

此外,澳元净多头仓位则由前一周的29,723口升至43,574口,为8月2日以来最高.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月23日当周 8月16日当周

多头仓位 60,831 59,060

空头仓位 13,692 11,712

净仓位 47,139 47,348

欧元(125,000欧元为1口)

8月23日当周 8月16日当周

多头仓位 47,711 47,094

空头仓位 45,172 40,368

净仓位 2,539 6,726

英镑(62,500英镑为1口)

8月23日当周 8月16日当周

多头仓位 40,888 36,193

空头仓位 29,927 39,289

净仓位 10,961 -3,096

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月23日当周 8月16日当周

多头仓位 14,889 13,330

空头仓位 5,252 4,322

净仓位 9,637 9,008

加元(100,000加元为1口)

8月23日当周 8月16日当周

多头仓位 23,368 23,153

空头仓位 14,564 19,032

净仓位 8,804 4,121

澳元(100,000澳元为1口)

8月23日当周 8月16日当周

多头仓位 50,917 41,286

空头仓位 7,343 11,563

净仓位 43,574 29,723

(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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