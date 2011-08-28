《美股一周展望》股市料持续震荡,关注飓风Irene影响和美国就业报告

* 关注焦点从贝南克转向奥巴马

* 飓风Irene可能干扰交易

* 就业报告即将登场,ISM制造业指数料下滑

记者 Rodrigo Campos 编译 王冠中

路透纽约8月26日电---美国股市料再次经历动荡的一周,而初期的关注焦点将放在天气上.

原本担忧欧洲债务问题和疲软经济数据的交易商,现在转而关注气象卫星图,留意飓风Irene的动向.飓风料在周末时侵袭纽约.

异常强烈的飓风周五来到美国东海岸,威胁到5,500万的居民,且可能造成数以十亿美元计的财物损失.

美国主要交易所准备好因应断电和水淹问题,而这些问题可能影响周一的交易.

至少目前而言,纽约证交所和Nasdaq交易所周一上午仍将正常交易.纽约证交所称,将在周六或周日做出最後决定.

纽约一地产交易公司的资深交易员周五称,飓风Irene让可能的弹升走势泡汤了.鉴于股市累积的空头部位幅度,原本预计可能会出现弹升走势.

"如果飓风带来灾难,我猜周一市场可能会下跌,"他说.

地产保险商Allstate(ALL.N)和Travelers(TRV.N)周五触及两年盘中低位,部分受到飓风后理赔的担忧影响.

"我们倾向开门交易,但大自然可能有其他的计画,"纽约证交所执行副总裁Lou Pastina说.

飓风过後,市场关注焦点可能从美国联邦储备理事会(美联储,FED)的经济展望,转向周五的8月就业报告.

美联储主席贝南克在杰克森霍尔会议上表示,确保长期经济成长稳固基础的重担是落在白宫和美国国会肩上.

美国总统奥巴马在一周後结束假期返回,料将公布创造就业计画的细节.在奥巴马讲话和周五8月就业报告出炉前,投资人还有几天的时间做好准备.

"贝南克显然把球踢给了奥巴马,而奥巴马即将公布创造就业计画,"投资管理公司Streettalk Advisors的执行长Lance Roberts说."市场认为现在可能会由政府提供经济刺激."

**特里谢谈话**

部分人士认为,欧洲央行总裁特里谢可能成为股市的救星.特里谢周六在杰克森霍尔的谈话可能开启欧洲央行向借贷困难国家买进更多债券的大门.

本月稍早关于欧洲央行积极在次级市场买进公债的消息,舒缓了投资人对欧元区信用和财政状况的担忧,并提振了股市.

"我会观察(特里谢)是否坚守该政策,或者避而不谈,"Wells Fargo Funds Management的首席投资组合策略师Brian Jacobsen说.

"如果他坚守政策,这可能是股市利多,因为这可能暗示,欧洲央行会亲自处理欧洲银行体系流动性问题,而不须仰赖欧盟领导人."

近期对于部分欧洲银行业者对欧元区问题债券曝险的担忧,大幅推低了银行业的股价,欧洲银行类股指数.SX7P周五连续第五周收低,欧洲银行股市值已蒸发逾四分之一.

**震荡的8月**

8月很可能创下2009年2月以来股市表现最糟的月份,部分受到经济正迈向再次衰退的看法影响.

8月到目前为止,美国股市道琼工业指数.DJI下跌了7.1%,标准普尔500指数.SPX跌8.9%,Nasdaq指数.IXIC则跌10%,目前仍在修正走势下.8月迄今为止的跌势,可能盖过三大指数周五的亮丽表现,三大指数周五均升高,且创下逾一个月来首次周线上扬.

根据路透调查的分析师预估,周五的就业报告料显示美国8月增加8万个非农就业岗位,低于7月的增加11.7万.美国8月失业率料持稳在9.1%.

华尔街未来一周将面临众多数据,包括周一的个人收入和支出、周二的标准普尔/Case-Shiller房价指数、周三的工厂订单和周四的供应管理协会(ISM)制造业活动指数.

路透调查预估,ISM的8月制造业活动料呈现衰退以来首次萎缩.(完)

--译文审校 李爽

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