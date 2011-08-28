〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,265,224口)
471,621 102,591 117,980 523,159 803,953 1112760 1024524 152,464 240,700
较8月16日变动(增加20,036口)
-365 3,972 3,477 10,645 4,472 13,757 11,921 6,279 8,115
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.3 8.1 9.3 41.3 63.5 87.9 81.0 12.1 19.0
各类交易商数量(总计为857家)
242 156 199 227 381 575 660 (完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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