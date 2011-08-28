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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:45 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,265,224口)

471,621 102,591 117,980 523,159 803,953 1112760 1024524 152,464 240,700

较8月16日变动(增加20,036口)

-365 3,972 3,477 10,645 4,472 13,757 11,921 6,279 8,115

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.3 8.1 9.3 41.3 63.5 87.9 81.0 12.1 19.0

各类交易商数量(总计为857家)

242 156 199 227 381 575 660 (完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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