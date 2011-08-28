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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:45 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(431,598口)

82,181 111,614 63,445 248,577 197,418 394,203 372,477 37,395 59,121

较8月16日变动(减少3,112口)

1,063 -1,997 -85 -2,542 705 -1,564 -1,377 -1,548 -1,735

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.0 25.9 14.7 57.6 45.7 91.3 86.3 8.7 13.7

各类交易商数量(总计为396家)

100 147 134 87 122 282 327 (完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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