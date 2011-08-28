〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(431,598口)
82,181 111,614 63,445 248,577 197,418 394,203 372,477 37,395 59,121
较8月16日变动(减少3,112口)
1,063 -1,997 -85 -2,542 705 -1,564 -1,377 -1,548 -1,735
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.0 25.9 14.7 57.6 45.7 91.3 86.3 8.7 13.7
各类交易商数量(总计为396家)
100 147 134 87 122 282 327 (完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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