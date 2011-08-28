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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:44 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(530,818口)

197,756 50,988 51,024 223,871 358,067 472,651 460,079 58,167 70,739

较8月16日变动(增加23,933口)

32,355 -6,240 2,159 -19,702 28,489 14,812 24,408 9,121 -475

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.3 9.6 9.6 42.2 67.5 89.0 86.7 11.0 13.3

各类交易商数量(总计为551家)

211 109 146 101 188 382 394 (完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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