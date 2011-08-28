〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(530,818口)
197,756 50,988 51,024 223,871 358,067 472,651 460,079 58,167 70,739
较8月16日变动(增加23,933口)
32,355 -6,240 2,159 -19,702 28,489 14,812 24,408 9,121 -475
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.3 9.6 9.6 42.2 67.5 89.0 86.7 11.0 13.3
各类交易商数量(总计为551家)
211 109 146 101 188 382 394 (完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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