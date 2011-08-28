〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(145,796口)
55,516 21,845 6,825 69,890 106,540 132,231 135,210 13,565 10,586
较8月16日变动(增加4,619口)
5,444 455 242 -1,147 3,908 4,539 4,605 80 14
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.1 15.0 4.7 47.9 73.1 90.7 92.7 9.3 7.3
各类交易商数量(总计为234家)
94 60 51 49 63 169 151 (完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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