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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:44 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(145,796口)

55,516 21,845 6,825 69,890 106,540 132,231 135,210 13,565 10,586

较8月16日变动(增加4,619口)

5,444 455 242 -1,147 3,908 4,539 4,605 80 14

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.1 15.0 4.7 47.9 73.1 90.7 92.7 9.3 7.3

各类交易商数量(总计为234家)

94 60 51 49 63 169 151 (完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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