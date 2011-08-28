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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:43 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,465,256口)

316,226 179,886 364,062 709,810 860,266 1390098 1404214 75,158 61,042

较8月16日变动(减少87,765口)

-6,945 -12,051 -49,262 -32,021 -23,250 -88,228 -84,563 463 -3,202

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.6 12.3 24.8 48.4 58.7 94.9 95.8 5.1 4.2

各类交易商数量(总计为334家)

112 100 152 92 105 285 286 (完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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