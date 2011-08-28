〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,465,256口)
316,226 179,886 364,062 709,810 860,266 1390098 1404214 75,158 61,042
较8月16日变动(减少87,765口)
-6,945 -12,051 -49,262 -32,021 -23,250 -88,228 -84,563 463 -3,202
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.6 12.3 24.8 48.4 58.7 94.9 95.8 5.1 4.2
各类交易商数量(总计为334家)
112 100 152 92 105 285 286 (完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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