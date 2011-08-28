〔CFTC报告〕COMEX期金8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(528,520口)
258,641 70,960 24,776 175,150 405,586 458,567 501,322 69,953 27,198
较8月16日变动(增加14,413口)
-5,313 7,092 5,695 14,588 -3,823 14,970 8,964 -557 5,449
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.9 13.4 4.7 33.1 76.7 86.8 94.9 13.2 5.1
各类交易商数量(总计为357家)
212 76 69 51 50 301 159 (完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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