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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:43 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(528,520口)

258,641 70,960 24,776 175,150 405,586 458,567 501,322 69,953 27,198

较8月16日变动(增加14,413口)

-5,313 7,092 5,695 14,588 -3,823 14,970 8,964 -557 5,449

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.9 13.4 4.7 33.1 76.7 86.8 94.9 13.2 5.1

各类交易商数量(总计为357家)

212 76 69 51 50 301 159 (完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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