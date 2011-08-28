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市场报道 | 2011年 8月 28日 星期日 11:42 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜8月23日持仓报告(表)

路透8月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月23日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(126,380口)

28,138 24,288 13,116 72,457 71,157 113,711 108,561 12,669 17,819

较8月16日变动(增加707口)

570 2,614 -253 782 -1,408 1,099 953 -392 -246

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.3 19.2 10.4 57.3 56.3 90.0 85.9 10.0 14.1

各类交易商数量(总计为176家)

52 56 47 47 42 123 135(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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