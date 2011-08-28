〔CFTC报告〕COMEX期铜8月23日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月23日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(126,380口)
28,138 24,288 13,116 72,457 71,157 113,711 108,561 12,669 17,819
较8月16日变动(增加707口)
570 2,614 -253 782 -1,408 1,099 953 -392 -246
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.3 19.2 10.4 57.3 56.3 90.0 85.9 10.0 14.1
各类交易商数量(总计为176家)
52 56 47 47 42 123 135(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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