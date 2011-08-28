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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 07:44 BJT

〔东京汇市〕美元和瑞郎在亚洲市场盘初处于守势

2322GMT---美元在亚洲市场盘初承压,因投资者把美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克宣布9月政策会议延长至两日的决定,视作是美联储即将采取行动的信号.

贝南克上周五在杰克森霍尔的讲话并未对第三轮量化宽松提供明确线索,不过会议期限延长的宣告足以推升风险资产.

欧元兑美元EUR=从周五低点1.4327升至1.4503;澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4亦大涨.

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