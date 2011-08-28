〔东京汇市〕美元和瑞郎在亚洲市场盘初处于守势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2322GMT---美元在亚洲市场盘初承压,因投资者把美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克宣布9月政策会议延长至两日的决定,视作是美联储即将采取行动的信号.
贝南克上周五在杰克森霍尔的讲话并未对第三轮量化宽松提供明确线索,不过会议期限延长的宣告足以推升风险资产.
欧元兑美元EUR=从周五低点1.4327升至1.4503;澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4亦大涨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。