更正:〔东京汇市〕美元和瑞郎在亚洲市场盘初处于守势

(更正:因译文有误,内文第五段应改为...."周五触及1.1735附近的一个月高点",非"一度触及周五1.1735附近的一个月高点")

2322GMT---美元在亚洲市场盘初承压,因投资者把美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克宣布9月政策会议延长至两日的决定,视作是美联储即将采取行动的信号.

贝南克上周五在杰克森霍尔的讲话并未对第三轮量化宽松提供明确线索,不过会议期限延长的宣告足以推升风险资产.

欧元兑美元EUR=从周五低点1.4327升至1.4503;澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4亦大涨.

不过瑞郎处于守势,此前瑞银集团表示,可能向客户收取费用,以阻止囤积瑞郎的行为.

欧元兑瑞郎EURCHF=最新报1.1715,周五触及1.1735附近的一个月高点.

美元表现甚至好于瑞郎.美元兑瑞郎CHF=升至一个月高点0.8152.

美元指数.DXY跌0.03%至73.793,美元兑日圆JPY=降至76.71,上周五高点为77.50.

日本失业率和零售销售数据将于周一稍晚公布.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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