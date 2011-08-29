《台湾报摘》--工商时报8月29日

* 头版头条:

--本地银行的国际金融业务分行(OBU)开办人民币业务,兆丰金(2886.TW)下兆丰银拔头筹,兆丰银上周取得金管会与央行核发的首张执照,旗下OBU预定明日起开办人民币业务,并成立人民币业务开拓小组,全力展业.

* 其他:

--金管会副主委李纪珠接受本报专访表示,只要做好风险控管,有效落实两岸金融监理,政府应减少对金融业者不必要的设限,进而透过协商,帮助业者争取更有利的条件进入大陆市场.据悉金管会已着手修法开放国际业务分行(OBU)对陆企授信.

--龙头券商元大金控(2885.TW)跨足寿险业策略将转向,据了解,元大金原本拟与外资寿险业者合资新设寿险公司的基调可能改变,改走以独资成立寿险子公司的机率提高,相关方案近期内可望拍定,近1、2个月之内不排除提报董事会讨论定案.

--台湾大(3045.TW)结盟广达(2382.TW)、纬创(3231.TW)等10家公司,预定今日宣布云端布局计画,广达除了与中华电(2412.TW)、远传(4904.TW)策略联盟,这次再与台湾大合作,将通吃电信三雄云端商机.纬创则首次搭上电信三雄合作列车.法人推估电信三雄五年释出云端中心软硬体建设的采购商机,将超过300亿台币. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.