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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:50 BJT

〔韩国经济〕政府可能必须下调今年经济成长目标--媒体

路透首尔8月29日电---韩国当地媒体周一引述企划财政部长官朴宰完谈话称,韩国经济成长面临的风险增加,政府可能必须下调今年4.5%的成长率目标.

"政府当前维持今年的成长预估不变,但可能必须加以调整,"韩国联合通讯社及其他媒体引述朴宰完在一场商业论坛中的谈话指出.

他补充说,"下档风险确实已经上升."

企划财政部在6月底时已将今年经济成长率预估由5%降至4.5%,因通胀高涨且全球需求疲软.[ID:nCN1130670]

韩国经济去年成长6.2%,部份分析师预计今年国内生产总值(GDP)增速将降至4%以下.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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