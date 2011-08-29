〔韩国经济〕政府可能必须下调今年经济成长目标--媒体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月29日电---韩国当地媒体周一引述企划财政部长官朴宰完谈话称,韩国经济成长面临的风险增加,政府可能必须下调今年4.5%的成长率目标.
"政府当前维持今年的成长预估不变,但可能必须加以调整,"韩国联合通讯社及其他媒体引述朴宰完在一场商业论坛中的谈话指出.
他补充说,"下档风险确实已经上升."
企划财政部在6月底时已将今年经济成长率预估由5%降至4.5%,因通胀高涨且全球需求疲软.[ID:nCN1130670]
韩国经济去年成长6.2%,部份分析师预计今年国内生产总值(GDP)增速将降至4%以下.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。