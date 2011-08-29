《台湾报摘》--经济日报8月29日

* 头版头条:

--欧洲中央银行(ECB)及欧盟执委会传出正在考虑研拟手段激烈的政策措施,以避免全欧陷入信用紧缩的窘境.英国央行则可能被迫在年底前推出新一轮量化宽松政策,因为欧元区债务危机和美国经济成长放缓正重创英国脆弱的经济.

* 其他:

--经建会主委刘忆如29日将在东京发表专题演说指出,预估到2015年,中国大陆的中产阶级将占全球中产阶级的一半,在欧美经济疲弱之际,台、日可共同联手抢攻大陆的普罗市场.

--行政院会周四(9月1日)将听取"智慧电子国家型计画"执行情形,国科会规划政府五年内投入124亿台币,发展生医、绿能、车用电子、资讯、通讯、消费性电子产业,预估IC设计业产值在2015年时,将达到6,400亿台币规模.

--电信及有线电视的数位汇流成形,最大有线电视系统商凯擘董事长郑俊卿表示,今、明两年将再投入近50亿台币,高画质数位电视、云端服务及内容制播三轨并进,抢攻台湾数位汇流龙头宝座.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.