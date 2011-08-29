《台湾报摘》--经济日报8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲中央银行(ECB)及欧盟执委会传出正在考虑研拟手段激烈的政策措施,以避免全欧陷入信用紧缩的窘境.英国央行则可能被迫在年底前推出新一轮量化宽松政策,因为欧元区债务危机和美国经济成长放缓正重创英国脆弱的经济.
* 其他:
--经建会主委刘忆如29日将在东京发表专题演说指出,预估到2015年,中国大陆的中产阶级将占全球中产阶级的一半,在欧美经济疲弱之际,台、日可共同联手抢攻大陆的普罗市场.
--行政院会周四(9月1日)将听取"智慧电子国家型计画"执行情形,国科会规划政府五年内投入124亿台币,发展生医、绿能、车用电子、资讯、通讯、消费性电子产业,预估IC设计业产值在2015年时,将达到6,400亿台币规模.
--电信及有线电视的数位汇流成形,最大有线电视系统商凯擘董事长郑俊卿表示,今、明两年将再投入近50亿台币,高画质数位电视、云端服务及内容制播三轨并进,抢攻台湾数位汇流龙头宝座.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。