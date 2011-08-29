〔台湾气象〕中度台风侵袭令部分东南县市停止上班

路透台北8月29日电---台湾气象局周一表示,中度台风南玛都(Nanmadol)周一清晨已登陆台湾南部台东地区,并令南部多个县市停止上班,政府已撤离东、南部部分居民,目前尚未有重大灾情传出.

台湾气象局周一上午表示,南玛都上午已在台东县大武附近登陆,强度略为减弱,未来将继续向北北西移动,其暴风圈已笼罩台中以南及花莲以南地区.

不过,主要金融市场中心的台北市仍然正常上班.

根据中央灾害应变中心资料,目前各地的开设收容人数以花莲县1,069人最多,高雄市则有999人,收容人数达近4,000人.here

交通方面,台湾铁路公司的南回线、花东县均全数停驶,西部干线和北回线则正常行驶,但若超过安全标准则将机动调整.

周一南部地区包括台南巿、高雄巿、屏东县,东部的宜兰县、花莲县及台东县今及外岛澎湖县今天均停止办公、停止上课. 地方停止办公宣布请见(ttp://www.cpa.gov.tw/)