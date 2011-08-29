〔路透专访〕前日央行副总裁武藤敏郎敦促进一步增购资产,以阻升日圆

路透东京8月26日电---前日本央行副总裁武藤敏郎表示,日央行应考进一步增加资产购买以使日圆下滑,因外汇干预对阻升日圆只有暂时的作用.

武藤敏郎也呼吁政府,无论由谁继任首相,都应维持财政改革的努力,并警告称推迟加税太久可能引发严重的市场影响.

"如果政府恢复财政纪律的努力减弱,日本可能面临债券大幅遭抛售的市场攻击.尽管那未必立即发生,但风险相当高."武藤敏郎在周五接受路透专访时称.他目前是民间智库大和总研的理事长.

武藤敏郎表示日本本月稍早的单方面汇市干预行动有正当理由,旨在阻止日圆过度升值,且可能已获欧美的默许.

但武藤敏郎称,由于单是干预无法持续使日圆趋弱,日本央行应买进更多政府公债,透过缩窄美日利差以助阻升日圆.

他指出,日央行还有馀裕来进一步扩大其规模15万亿(兆)日圆(1,940亿美元)的资产购买计画,并买进更多风险资产和存续期较长的政府债券.

他还表示,日央行同样也不应犹豫不决,应增加其目前每年21.6万亿日圆长期日本债券的购买;但应避免直接认购债券,而坚守由市场买入的原则.(完)