〔基金观点〕低增长环境中Newton从现金流丰厚的绩优股寻安全投资

路透伦敦8月26日电---基金公司Newton一基金经理人表示,拥有丰实现金流的绩优企业及部分公司债,在当前低增长、高负债的环境中可提供安全的投资.

该公司旗下基金Newton Real Return Fund规模为40亿英镑(66亿美元),其经理人Iain Stewart称,其股票投资组合侧重医疗保健、电信和食品零售等领域.

"我们相信即便是在增长相当低的环境下,部分这些领域的现金流可能仍相当强劲."Stewart称.

他举瑞士制药商罗氏大药厂ROG.VX和英国食品零售业者Tesco (TSCO.L)为例,称他认为是那些领域中将提供投资人较安全报酬的标的.

Stewart认为主流政府债券提供的收益极低.

"我们在'无风险'政府债券的布局不多.我们仍认为较高收益公司债精选组合在我们所面对的低增长及波动剧烈的全球环境下,提供了最佳的风险与报酬均衡."

根据汤森路透旗下基金研究公司理柏,截至7月底,Newton Real Return Fund较上年同期增长11.6%,较基准指标高出11个百分点.(完)