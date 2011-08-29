〔台湾股市〕盘中扩大涨幅至逾2%,跟随亚洲股市反弹走势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月29日电---台湾股市周一盘中涨幅扩大至逾2%,跟随亚洲主要股市的反弹走势.
本地时间10:41,加权股价指数.TWII涨153.80点,或2.07%,至7,598.90点,上个交易日收高0.46%.同时间韩国综合股价指数.KS11涨2.74%;香港恒生指数.HSI亦涨1.35%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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