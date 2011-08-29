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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 10:49 BJT

〔台湾股市〕盘中扩大涨幅至逾2%,跟随亚洲股市反弹走势

路透台北8月29日电---台湾股市周一盘中涨幅扩大至逾2%,跟随亚洲主要股市的反弹走势.

本地时间10:41,加权股价指数.TWII涨153.80点,或2.07%,至7,598.90点,上个交易日收高0.46%.同时间韩国综合股价指数.KS11涨2.74%;香港恒生指数.HSI亦涨1.35%.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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