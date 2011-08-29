〔韩国个股〕三星电子计画10月推出行动即时讯息工具,适用各主要平台

路透首尔8月29日电---韩国三星电子(005930.KS)周一表示,将推出一项行动即时讯息工具,以期吸引更多消费者选择该公司手持产品,并向苹果(AAPL.O)和黑莓机制造商Research in MotionRIM.TO等对手发起挑战.

名为ChatON的这项新服务将在10月推出,并预装在三星的功能型手机,以及采用自家bada操作系统和谷歌(GOOG.O)Android系统的智慧型手机上.

三星透过此举跨足已然相当拥挤行动即时讯息市场,苹果计画推出iMessage,让iPhone和iPad使用者能通过互联网免费相互传送讯息,而RIM则计画为其BlackBerry Messenger用户提供新的音乐服务.

三星的即时讯息工具可在各个主要智慧型手机平台上使用,包括iPhone和黑莓机,该工具可用来传送文字讯息、影像和手写讯息,也可以进行多人聊天和分享影片.(完)