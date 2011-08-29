〔韩国个股〕三星电子计画10月推出行动即时讯息工具,适用各主要平台

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月29日电---韩国三星电子(005930.KS)周一表示,将推出一项行动即时讯息工具,以期吸引更多消费者选择该公司手持产品,并向苹果(AAPL.O)和黑莓机制造商Research in MotionRIM.TO等对手发起挑战.
名为ChatON的这项新服务将在10月推出,并预装在三星的功能型手机,以及采用自家bada操作系统和谷歌(GOOG.O)Android系统的智慧型手机上.
三星透过此举跨足已然相当拥挤行动即时讯息市场,苹果计画推出iMessage,让iPhone和iPad使用者能通过互联网免费相互传送讯息,而RIM则计画为其BlackBerry Messenger用户提供新的音乐服务.
三星的即时讯息工具可在各个主要智慧型手机平台上使用,包括iPhone和黑莓机,该工具可用来传送文字讯息、影像和手写讯息,也可以进行多人聊天和分享影片.(完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。