〔台湾债市〕RP利率持平,短期内资金供应料将平稳

路透台北8月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平.虽然进入月底,但整体资金供需情势尚称平稳,在没有特殊紧缩因子影响下,交易商预估短期内RP利率可望维持在既有水准.

资金调度人士指出,受近期国际金融局势动荡,令市场对9月底央行是否继续升息出现不同看法影响,8月RP的升幅因而较6、7月缩小.央行近期也没有积极冲销,存单未到期馀额的增速也明显减缓.

"资金情势平稳,RP利率至9月上半月前将持稳,顶多升至0.70%."一证券商交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)