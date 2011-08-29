〔台湾债市〕RP利率持平,短期内资金供应料将平稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平.虽然进入月底,但整体资金供需情势尚称平稳,在没有特殊紧缩因子影响下,交易商预估短期内RP利率可望维持在既有水准.
资金调度人士指出,受近期国际金融局势动荡,令市场对9月底央行是否继续升息出现不同看法影响,8月RP的升幅因而较6、7月缩小.央行近期也没有积极冲销,存单未到期馀额的增速也明显减缓.
"资金情势平稳,RP利率至9月上半月前将持稳,顶多升至0.70%."一证券商交易员说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
交易商统计,本周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。