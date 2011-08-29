〔基金观点〕UOB资产管理部门预计未来12个月金价将攀抵1980年高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡8月26日电---新加坡大华银行(UOB)资产管理基金经理人周五表示,明年黄金价格可望劲扬至1980年经通胀调整後的峰值,因经济环境充斥变数,促使各国央行及投资人转进黄金,以期分散储备和维护资本的价值.
United Gold & General Fund经理人Robert Adair表示,过去几个月来令金价迭创名目新高的利多因素犹存,而金价在本周稍早下滑,并未改变黄金亮丽的前景.
"各国央行并未出脱且正在敲进,使得黄金成为更佳的投资标的,比较像是一种货币,而比较不像是一种商品,"Adair在接受路透访问时表示.
他预计金价在未来12个月将触及2,300美元,相当于1980年1月时经通胀调整後的峰值.
"我们长线仍然看多.我确实不认为未来12个月有何会导致这些支撑因素发生变化,"Adair所指的是低利率、央行买盘及强劲的实货需求.
全球两大黄金消费国--印度及中国的实货需求料将持续强劲,因为投资人急欲规避高通胀的影响.
由于政府干预瑞郎及日圆等避险货币,导致近期汇市大幅震荡,此亦引发市场对黄金的需求,冀望藉此分散对避险货币的投资.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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