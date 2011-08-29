〔路透专访〕中国光明食品集团称已有多家澳洲企业洽询交易机会

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透悉尼8月29日电---中国最大食品公司之一的光明食品(集团)有限公司指出,随着光明食品考量进一步收购以扩张澳洲版图,已有多家澳洲企业向光明食品洽询交易机会.
光明食品副总裁葛俊杰向路透表示,澳洲是光明扩张计画的焦点所在,光明正在寻找机会将新产品引入中国,扩大自身的分销.
"许多澳洲企业向我们提议更多业务机会,"葛俊杰接受专访时表示.光明食品日前刚完成收购澳洲Manassen Foods股权交易.
包括新西兰Griffin's Foods等企业都是光明食品关注的目标.葛俊杰表示,光明食品专注于提高葡葡酒、甜品及乳制品业务.
光明食品本月同意买下Manassen Foods的75%股权.[ID:nCN1907761]
光明食品谋求透过海外收购扩张业务范围,满足快速成长的国内市场,但先前收购行动遭遇一连串挫败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait.
光明食品集团拥有四家上市公司:金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)、上海梅林(600073.SS)与光明乳业(600597.SS).(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老