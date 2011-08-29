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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 11:55 BJT

《外汇动态》空头回补推升美元/坡元,未发现新加坡金管局干预迹象

0331GMT--虽然人民币兑美元中间价创汇改以来新高,加上银行间投机客在假期前空头回补部位令欧元持坚,但美元/坡元SGD=D3仍上涨.

交易员和分析师说,投资人一直在提防新加坡金融管理局(MAS)的干预,尤其是在1.2030附近,不过他们压低央行买进的可能性.一位交易员说由于部分东南亚市场休市,流动性较平常少.

美元/坡元目前上涨0.3%,报1.2067.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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