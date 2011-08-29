日本核灾区数十年内可能不宜居住

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月27日电---日本政府周六警告称，福岛受损核电站周围地区由于高辐射，未来数十年可能都不宜居住。
周六在与地方官员的会议中，日本政府估算可能需要20多年，人们才能安全返回目前年均辐射值为200毫西弗的地区，而目前年均辐射值为100毫西弗的地区需要10年才可居住。
这些估算只是印证了很多专家几个月来一直的说法。相关数值的计算基于辐射水平随时间的自然降低，没有考虑清除受污染土壤等净污措施的影响。
切尔诺贝利核灾难发生25年以後，大面积受灾区仍然无法居住。
日本政府日前公布指导方针，努力实现两年内问题地区辐射值减半，但是辐射值非常高的地点可能需要更长的时间才能降至安全水平。
日本媒体引述首相菅直人对福岛县知事佐藤雄平的话称：“我无法否认存在这样一种可能：在高辐射区，人们可能要等上很长时间才能返回居住。”（完）
--编译：张敏;发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。