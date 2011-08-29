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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 14:01 BJT

《外汇动态》欧元/美元触及两个月高位,因停损买单遭触发

0536GMT--新加坡一位日系大型银行交易员说,欧元/美元触发1.4520-1.4530区域上方的停损买单後扩大涨幅,在电子交易平台(EBS)触及两个月高位1.45499美元.

欧元/美元EUR=最新上涨0.2%,报1.4535美元.欧元现在已经突破1.4537美元的阻力位,技术图上的下一道主要高点是1.4580,那是7月初曾经触及的高位.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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