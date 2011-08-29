〔台湾债市〕五年券殖利率微升,量缩等待美国经济数据与提振措施

路透台北8月29日电---台湾五年期公债100/6殖利率周一微幅收高,因台股大涨以及在亚洲时段交易的美国10年期公债价格下跌.不过市场观望气氛浓厚,成交值较上日大幅萎缩.

市场人士表示,上周五美联储主席贝南克虽没有提出提振景气的明确政策,但全球股市却因美国可能进一步放松货币政策的想像空间而上扬,导致债市受到压抑.接下来除观察美国采购经理人指数(PMI)、非农就业等数据外,台湾央行的调控措施,也是市场高度关注的重点.

"量太少,可能没想到台风还要上班,整天以抛补为主."一证券商交易主管称.

另一主要证券商交易员指出,美国的经济表现,仍将主导全球金融市场走向.美国总统奥巴马将在近期宣布促进就业与经济增长的计画,方案推出前料对股市产生支撑功能.债市则将随着股市上下震荡.

美国10年期公债周一在亚洲交易时段下跌,因之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克为进一步放松货币政策留出可能空间,激励股市上涨.在备受关注的周五杰克森霍尔讲话上,贝南克未详述联储可能采取哪些进一步行动来提振美国经济复苏.[ID:nCN1928223]

美国白宫称,他们讨论"就业新提议和削减预算赤字正在取得的进展",为奥巴马在9月5日美国劳工节假日後发表重要的就业演讲做准备.[ID:nCN1925783]

台湾气象局周一表示,中度台风南玛都(Nanmadol)周一清晨登陆台湾台东地区後,已于中午自台南出海.惟令南部多个县市停止上班,政府已撤离东、南部部分居民,目前尚未有重大灾情传出.不过,主要金融市场中心的台北市仍然正常上班.[ID:nCT0476265]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.72 1.0310 1.0290-1.0375 64.0

10 100/5 A00105=TWO -0.45 1.4355 1.4355-1.4400 2.5

交易商提及,除了美国的经济数据与提振措施值得留意外,由于时序将进入9月,市场的关注焦点将转向央行在第三季理监事会议召开前,是否持续维持紧缩货币的措施.

"先看央行在本周末会不会宣布竞标364天期存单."一大型券商交易员说.

另一证券商交易员则指出,央行最近每2-3天仍上调隔拆代收利率,91与182天期存单发行的比例,也占发行量的20%左右."若9月底前,隔拆代收利率升到0.40%附近,代表央行将继续升息."

央行今日将委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.385%,但因临近月底,外商银资金只能落短,令央行委托大型银行收入的隔夜资金金额转多.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.4355

5 100/6 A00106=TWO 1.0310

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)