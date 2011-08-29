〔台湾货币市场〕月底之际短率平稳,本提存期资金情势相对稳健

* 短率持平

* 月底资金情势相对趋稳

记者 高洁如

路透台北8月29日电---台湾银行间短期利率周一大致持平,临近月底,外商保管银行短钱转多,落点近的拆款承做容易,短率变化不大,估计月底之前资金应可维持稳健.

市场交易人士表示,由于临近月底,外商银资金只能落短,令央行委托大型银行收入的隔夜资金金额转多.不过,少数外商银行资金并不宽裕,而若有金融同业拆放额度限制,则可由第三方承做过水解套.在此情况下,短率变化并不大.

而央行也将委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.385%.

"就快月底了,外商银也只能放隔夜,所以钱会多一点,"一本地银行业交易员称.

不少本地交易员则表示,近期银行准备数字看来平稳,估计提存期该提存的资金应大致准备完成.只要提存期底之前没有太大预料之外的走钱,期底资金情势应是大致平稳,甚至会比上一提存期更松一些.

本地时间14:37拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日在0.392%;区间为0.385-0.78%,上日在0.292-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.385-0.82%,上日在0.385-0.82%.

**短票利率也持平**

短票市场方面,票券商交易员说,今日大型银行进场买票,虽多是提存期之内落点的短票,但也对弭平缺口很有贡献.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日存单到期金额1,361亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]本周央行存单到期金额总计为6,319亿台币,除周一之外,本周余日存单到期情况为:周二82亿,周三1,664.5亿,周四912亿以及周五2,299.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为67亿台币,至周日累计超额准备为1,125亿台币,加计前期1%的超额准备为2,052亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周一则是持平.虽然进入月底,但整体资金供需情势尚称平稳,在没有特殊紧缩因子影响下,交易商预估短期内RP利率可望维持在既有水准.

资金调度人士指出,受近期国际金融局势动荡,令市场对9月底央行是否继续升息出现不同看法影响,8月RP的升幅因而较6、7月缩小.央行近期也没有积极冲销,存单未到期馀额的增速也明显减缓.

"资金情势平稳,RP利率至9月上半月前将持稳,顶多升至0.70%."一证券商交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)