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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 15:47 BJT

《外汇动态》英镑兑美元微升,受市场臆测FED下月动向支撑

0732GMT---英镑兑美元GBP=D4周一微幅上扬,美元全线走弱,英镑/美元最新上涨0.2%,报1.6405美元.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克并未承诺推出第三轮量化宽松以刺激美国经济,周五曾令美元初步获得支撑,但市场臆测美联储下个月可能提出更多货币政策刺激措施,因而支撑英镑.

技术性支撑位料在100日移动均线位置1.6294附近,阻力在1.6413附近及1.6461.首道阻力1.6413为8月19-26日跌势的50%回档位,1.6461为61.8%回档位.

欧元/英镑EURGBP=D4几近持平,报0.8856英镑,因英国国定假日,市场流动性偏淡.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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