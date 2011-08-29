《外汇动态》英镑兑美元微升,受市场臆测FED下月动向支撑

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克并未承诺推出第三轮量化宽松以刺激美国经济,周五曾令美元初步获得支撑,但市场臆测美联储下个月可能提出更多货币政策刺激措施,因而支撑英镑.

技术性支撑位料在100日移动均线位置1.6294附近,阻力在1.6413附近及1.6461.首道阻力1.6413为8月19-26日跌势的50%回档位,1.6461为61.8%回档位.