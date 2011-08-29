《外汇动态》英镑兑美元微升,受市场臆测FED下月动向支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0732GMT---英镑兑美元GBP=D4周一微幅上扬,美元全线走弱,英镑/美元最新上涨0.2%,报1.6405美元.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克并未承诺推出第三轮量化宽松以刺激美国经济,周五曾令美元初步获得支撑,但市场臆测美联储下个月可能提出更多货币政策刺激措施,因而支撑英镑.
技术性支撑位料在100日移动均线位置1.6294附近,阻力在1.6413附近及1.6461.首道阻力1.6413为8月19-26日跌势的50%回档位,1.6461为61.8%回档位.
欧元/英镑EURGBP=D4几近持平,报0.8856英镑,因英国国定假日,市场流动性偏淡.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选