〔台湾央行〕共发行1,352亿台币存单,发行馀额减少9亿

路透台北8月29日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,352亿台币存单.相较存单到期金额1,361亿,存单发行馀额减少9亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,146亿台币,利率为0.87%;91天期139亿台币,利率为0.93%;182天期亿67台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,275.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,234.6(6,243.6-1,361+1,352)亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为67亿台币,至周日累计超额准备为1,125亿,加计前期1%的超额准备为2,052亿台币.(完)