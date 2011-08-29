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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 17:07 BJT

(重发)《外汇动态》欧元下一道阻力料在1.4580美元附近

(重发以删除末段中的冗字)

0836GMT---欧元兑美元最新上涨0.2%至1.4522美元,技术阻力位料在1.4580美元附近,接近7月4日高位.

德国商业银行技术分析师称,若突破该阻力,将上探1.4697/1.4704美元.

"这是5月高点1.4940美元前的最後一道防线,"该行分析师在报告中称.

下档支撑料在1.4389美元,其後是55日移动均线切入位1.4314美元.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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