〔台湾汇市〕台币兑美元收盘小升,市场期待FED未来仍有宽松举措

路透台北8月29日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘小升2.1分.美联储(FED)主席贝南克虽未对市场释出进一步宽松的明确讯息,不过市场仍预计9月仍会有刺激经济举措,令非美货币连袂扬升,加以台股涨势不弱,令台币终止先前连三日贬值格局.

汇银人士表示,外资先前相对明显的汇出动作,今日转变得方向较不明确,买/卖力道相当平均.此外,月底来临之际,出口商虽对目前价位并不满意,但也仍有少量抛汇需求,令台币趋于扬升.只不过央行近来对台币汇价守得相当紧,估计汇市交易区间仍将相当狭窄.

"非美货币虽然涨,但感觉老大(央行)就是希望台币不准动,...现在预估区间写100点(1角)都太多."一位本地银行人士说.

交易员估计,明日美元/台币的主要区间在28.95-29.05.不过有交易员也表示,在无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一个月期美元/台币的折价也趋于扩大,可见市场对美元信心偏弱.

美联储主席贝南克在杰克森霍尔发表备受关注的讲话,他并未暗示美联储将采取进一步措施刺激经济,但称将把9月会议时间延长至两天,以考虑进一步的货币刺激工具.[ID:nCN1928689]

台湾股市加权股价指数.TWII收盘大涨1.79%,报7,578.01点;周一外资及陆资在台股买超74.15亿台币,已连续三日买超,且买超金额有逐日扩大迹象.上交易日为买超41.89亿.[ID:nCT0476515]

新兴市场中,韩国韩元和马来西亚马币(林吉特)周一上扬,在美元疲弱的情况下,银行间投机客增加了对大多数亚洲新兴货币的押注.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.039 29.060 29.000-29.100 29.060 6.07 5.96

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.023 29.037 28.998-29.030 29.030 3.46 2.26

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.065/-0.050

美元/台币六个月期 -0.430/-0.400 -0.390/-0.360

---------------------------------------------------------------------------- (完)