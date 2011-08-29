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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 17:22 BJT

《外汇动态》一个月隐含波动率下滑,贝南克演说後风险胃纳回升

0905GMT---法国兴业期权策略师Olivier Korber表示,隐含波动率全面下滑,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的杰克森霍尔演说後,风险胃纳回升,且防范市场波动的需求降低.

"卖方回来了,市场上在出脱周五演说前建立的短期期权多头部位,"他说.

一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=报约12.7%,低于周五上午的13.7%.一个月期美元/日圆波动率JPY1MO=则由11.4%附近降至10.7%.(完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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