《外汇动态》一个月隐含波动率下滑,贝南克演说後风险胃纳回升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0905GMT---法国兴业期权策略师Olivier Korber表示,隐含波动率全面下滑,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的杰克森霍尔演说後,风险胃纳回升,且防范市场波动的需求降低.
"卖方回来了,市场上在出脱周五演说前建立的短期期权多头部位,"他说.
一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=报约12.7%,低于周五上午的13.7%.一个月期美元/日圆波动率JPY1MO=则由11.4%附近降至10.7%.(完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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