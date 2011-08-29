〔台湾货币市场〕月底之际短率平稳,本提存期资金情势相对稳健(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增存单及拆款细节)
* 短率持平
* 月底资金情势相对趋稳
记者 高洁如
路透台北8月29日电---台湾银行间短期利率周一大致持平,临近月底,外商保管银行短钱转多,落点近的拆款承做容易,短率变化不大,估计月底之前资金应可维持稳健.
市场交易人士表示,由于临近月底,外商银资金只能落短,令央行委托大型银行收入的隔夜资金金额转多.不过,少数外商银行资金并不宽裕,而若有金融同业拆放额度限制,则可由第三方承做过水解套.在此情况下,短率变化并不大.
而央行也将委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.385%.
"就快月底了,外商银也只能放隔夜,所以钱会多一点,"一本地银行业交易员称.
不少本地交易员则表示,近期银行准备数字看来平稳,估计提存期该提存的资金应大致准备完成.只要提存期底之前没有太大预料之外的走钱,期底资金情势应是大致平稳,甚至会比上一提存期更松一些.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.392%,同于上日;区间为0.292-0.78%,上日在0.292-0.76%.
2-7天拆款利率区间在0.385-0.82%,上日在0.385-0.82%.
**短票利率也持平**
短票市场方面,票券商交易员说,今日大型银行进场买票,虽多是提存期之内落点的短票,但也对弭平缺口很有贡献.
30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.
央行今日共发行1,352亿台币存单.相较存单到期金额1,361亿,存单发行馀额减少9亿.[TW/MMTCN]本周央行存单到期金额总计为6,319亿台币,除周一之外,本周余日存单到期情况为:周二82亿,周三1,664.5亿,周四912亿以及周五2,299.5亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为245亿台币,累计超额准备为1,370亿台币,加计前期1%的超额准备为2,297亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周一则是持平.虽然进入月底,但整体资金供需情势尚称平稳,在没有特殊紧缩因子影响下,交易商预估短期内RP利率可望维持在既有水准.
资金调度人士指出,受近期国际金融局势动荡,令市场对9月底央行是否继续升息出现不同看法影响,8月RP的升幅因而较6、7月缩小.央行近期也没有积极冲销,存单未到期馀额的增速也明显减缓.
"资金情势平稳,RP利率至9月上半月前将持稳,顶多升至0.70%."一证券商交易员说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
交易商统计,本周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)
--集体采写 董永年; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。