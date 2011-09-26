《外汇动态》欧元兑美元脱离八个月低位,兑日圆跌幅也缩减

对于欧元区能否推出可靠计画以免希腊无序违约的疑虑,仍将令欧元承受卖压,不过从市场已经极度倾向于偏好押注卖出欧元的情况下,交易员说可能会有一波修正出现."市场现在正看空欧元,所以将有获利了结的时候出现."伦敦一位交易员说."市场从来就不是一条直线."(完)