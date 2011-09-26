版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 18:16 BJT

《外汇动态》欧元兑美元脱离八个月低位,兑日圆跌幅也缩减

0937GMT--欧元/美元EUR=报约1.3470.市场参与者称来自中长期投资大户、宏观基金的买需令欧元摆脱盘初触及的八个月低位1.3360美元.

欧元/日圆EURJPY=R报102.83日圆,也缩减了此前触及10年低点101.94日圆的跌幅.

对于欧元区能否推出可靠计画以免希腊无序违约的疑虑,仍将令欧元承受卖压,不过从市场已经极度倾向于偏好押注卖出欧元的情况下,交易员说可能会有一波修正出现."市场现在正看空欧元,所以将有获利了结的时候出现."伦敦一位交易员说."市场从来就不是一条直线."(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐