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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 18:15 BJT

〔亚洲橡胶〕9月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 315.4 136 -- --

10月 297.7 143 303.0 6

11月 297.0 231 304.6 17

12月 299.4 355 306.8 54

1月 301.9 799 308.8 176

2月 303.0 9950 310.3 1255

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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