〔路透专访〕日本抑制汇率升值成效不彰,令国内生产面临风险--日产CEO

* 日产汽车执行长(CEO)戈恩:美国2012年汽车销售将较2011年增长

* 戈恩:没有迹象显示全球消费者汽车需求会减弱

* 日产和合作夥伴共同为中国开发电动车

* 不会在油电混和动力车方面追赶丰田--戈恩

记者 Paul Ingrassia 编译 王冠中

路透纽约9月26日电---日产汽车(7201.T)执行长戈恩表示,日本政府遏止日圆升值的努力没能取得成效,迫使制造商减少在日本的投资,并将生产转移至海外.

"日本政府若真的希望保障并提振就业,就必须要有所作为,"戈恩在纽约接受路透专访时表示."我们已经站在产业的立场谈论此事一段时间.可惜的是,同样的事一再发生.看来目前为止不管做过什麽努力,都没有达到效果."

"我们必须对于未来的汇率情况有所预期,"他说.

"我们时时刻刻都在做投资决定,"他说."当我们考量一个企划项目要在日本执行或在其他国家执行时,这就是考量因素之一."

尽管日本生产基地面临压力,但戈恩仍表示,没有迹象显示消费者需求因为欧债危机和美国经济不确定性而降温.他预期美国2012年汽车销售将增长,但并未提供更详细的预估.

"目前为止并无需求趋于减弱的迹象,至少在汽车业是如此,"他说.

**电动车**

同时也担任雷诺汽车(RENA.PA)执行长的戈恩表示,日产汽车将在中国生产一款电动车.中国现已成为全球最大的汽车市场.

但他表示,日产对于采用Leaf电动车技术,根据中国当局电动车规范为中国市场开发不同车型持开放态度.

"我们希望在中国开发电动车,但我们仍在等待中国政府底定规范,"戈恩说."日产Leaf车所采用的技术将会用于中国,这点无庸置疑."

日本Leaf电动车在日本生产并销往国外,且有计画在美国和英国进行生产.

戈恩表示,美国和其他市场的政府补助仍是推动电动车销售的重要因素,但如果销售量迅速增长,补贴可能会在两到三年内逐渐退出.

"我们不会永远需要补贴,"他说."我们需要补贴来提振销售,达到足以让我们降低成本并使车子有竞争力的最低规模."

戈恩表示,一旦电动车年销售量超过50万辆,就达到日产销减成本并摆脱补贴依赖的数量.

他表示,日产不会在油电混和动力车领域追赶丰田.目前该市场由丰田的Prius车型主导.

"在混和动力车这一块,我们只是没有缺席,但不会试着争夺领导地位,"戈恩说."我们把精力专注在零排放的汽车上."

雷诺汽车拥有日产汽车的43%股权.(完)