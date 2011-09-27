〔东京汇市〕欧元受欧洲纾困计画希望提振而回升,关注日本可能的干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 欧元兑美元脱离八个月低点,兑日圆脱离10年低位
* 市场传闻日本当局本周可能进行干预
* 议会将就EFSF进行表决,希腊撙节措施仍为焦点
路透悉尼9月27日电---欧元周二在亚洲盘初守住涨势,先前投资人情绪突然从极度质疑转变成暂时的乐观,认为欧洲真的在拟定处理债务和银行危机的计画.
欧元兑美元EUR=最新报1.3516,自周一的八个月低点1.3360反弹.欧元兑日圆EURJPY=报103.17,自10年新低101.90回升.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)