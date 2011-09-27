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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:00 BJT

〔东京汇市〕欧元受欧洲纾困计画希望提振而回升,关注日本可能的干预

* 欧元兑美元脱离八个月低点,兑日圆脱离10年低位

* 市场传闻日本当局本周可能进行干预

* 议会将就EFSF进行表决,希腊撙节措施仍为焦点

路透悉尼9月27日电---欧元周二在亚洲盘初守住涨势,先前投资人情绪突然从极度质疑转变成暂时的乐观,认为欧洲真的在拟定处理债务和银行危机的计画.

欧元兑美元EUR=最新报1.3516,自周一的八个月低点1.3360反弹.欧元兑日圆EURJPY=报103.17,自10年新低101.90回升.

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