〔俄罗斯政经〕财长库德林下台,西方投资人担心此举对俄国经济不利

路透俄罗斯9月26日电---俄罗斯财长库德林周一被解职,此前他与俄罗斯总统梅德韦杰夫对呛,曝露出普京重返克林姆林宫计画中的嫌隙.

西方投资人将库德林视为金融稳定的保证,并称库德林去职恐将对俄罗斯经济造成严重冲击,同时也让各项改革受挫.

"我已提出辞职并获准."库德林在突然终结逾11年的财长生涯後向路透表示.

库德林一直是普京的亲密盟友,但他显然对于在接班计画中未被授予总理一职心生怨怼,在选项无多的情况下只好辞职.

他在华盛顿就全球经济展开会谈时的逾矩表现,可能是让普京感到特别恼怒的一点,因现任总理的普京一些对美国最为激烈的抨击辞令无从宣泄.

库德林先前在华盛顿表示,若普京与俄罗斯总统梅德韦杰夫明年角色互换,他不愿在梅德韦杰夫手下效力.梅德韦杰夫藉由在与国内官员会面的时机给他难堪,要求他下台.

库德林看来也相当震惊;库德林周日表示,他与梅德韦杰夫对于经济政策的看法分歧,特别是在增加军事支出方面.

许多投资人原先期望库德林不会被迫出局.库德林曾于1990年代与普京在圣彼得堡共事.

库德林以金融稳定守护者之姿赢得投资人的尊重.他将出口石油获得的大笔收入留作紧急备用基金,让俄罗斯安度2008年全球经济危机.

许多投资人认为,对于一个倾向于改革的政府而言,库德林是最适合的领导人,实施养老金改革及降低俄罗斯对天然资源依赖的变革.石油和天然气收入占据预算的的一半,因此一旦全球能源价格波动,俄罗斯这个全球最大能源生产国就易受影响.(完)