〔金砖国家〕9月26日股汇市收盘纵览

路透9月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.16%,报851.51点.

中国股市:中国股市沪综指周一收挫1.6%至逾14个半月新低,大宗商品价格暴跌冲击全球股市,而中国平安(601318.SS)不明原因的挫跌拖累金融板块走低,令股指终盘跌破2,400点整数关口.分析师们表示,当前基本面缺乏利好,且国庆节前市场情绪料偏谨慎,大盘延续疲弱之势,短期继续往下探底可能性较大.沪综指.SSEC收报2,393.183点,跌39.976点,或1.64%,此前收盘低点为去年7月5日的2,363.948点. [.SSCN]

香港股市:香港股市连续第四日下跌,触及逾两年来低点,受中资金融类股及香港地产股拖累,成交量连续第三日高于均值.恒生指数.HSI收低1.48%至17,407.8点.恒生国企指数.HSCE收低3.3%至8,735.4点. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期收跌.虽然人民币中间价创下汇改来新高,但因海外市场的不确定性或支撑未来美元,机构心态较为谨慎,尾盘机构买入美元推动人民币汇价快速走跌.交易员并指出,在境外对人民币贬值预期渐起的情况下,人民币中间价走势,或显示中国央行有在近期维持人民币升势意图.不过在政策真空期下,外盘及国庆长假前的购汇需求等料决定短期内汇价水平.[CNY/CN][ID:nCN1987565]

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印度股市:在震荡交投後收跌0.7%,为连续第四日下跌,因欧债疑虑重燃,且担心美国经济衰退,持续打压投资者信心.指标BSE指数.BSESN开盘上涨0.2%,但终场收跌110.96点,报16,051.10点,盘中一度重挫2.2%.仅有9档成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比在震荡交投中自日低回升,此前欧元因欧洲央行提供更多支撑的揣测而反弹,然国内股市不振抑制卢比的升势.卢比兑美元INR=D2收报49.445/455,略低于周五收盘价49.42/43.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,315.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.3%,报684.43点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.16%,报32.4200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.76%,报43.6800.

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巴西股市:拉美股市上涨,因冀望欧洲将采取更大胆的举措来抑制债务危机疑虑,但分析师表示,股市反弹之势恐怕为期不久.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘上涨0.97%,报53,747.52点,但成交量为逾一周来最低,这种量缩上涨的情况显示投资人在上周急跌後仍持审慎态度.[ID:nS1E78P1O9]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元由跌转升,因预期欧洲将会想办法削减希腊债务并提振其银行,避免主权债务违约问题冲击全球放款和成长.雷亚尔兑美元BRBY上涨0.88%至1.8200,稍早一度下跌1.55%,也一度大涨1.32%.[ID:nS1E78P1W5]

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南非汇市:南非兰特兑美元在震荡交投中走坚,投资人受抑制欧债危机的努力所鼓舞而重回新兴市场.兰特兑美元ZAR=D3一度触及日低8.3470,之後涨跌互见,1600GMT时,报8.0875,较纽约收盘水准上涨0.4%.[ID:nL5E7KQ3NO][.JALSH](完)