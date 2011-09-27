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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:13 BJT

〔日本股市〕日经盘初涨逾1%,因冀望欧元区控制危机计画出炉

路透东京9月27日电---日本股市日经指数周二开盘上涨,有报导称一项控制欧洲主权债危机延烧的计画正在制订当中,这提振了风险资产.

日经指数.N225大涨1.4%至8,488.03点.东证股价指数.TOPX则升1.3%至738.03.(完)

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--编译 戴素萍;审校 张涛

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