《台湾报摘》--工商时报9月27日

* 头版头条:

--经济情势丕变,连苹果(AAPL.O)也遭殃.周一传出苹果决定削减第四季iPad2订单量高达25%,引爆苹果概念股大跌;昨晚开盘的美股,苹果股价更重挫逾3%,跌破400美元大关.

* 其他:

--联想(0992.HK)3G智慧型手机A60首批50万支在今年8月全中国铺货,不到一个月即面临断货,联想赶在十一长假期前补货,并急向联发科(2454.TW)下单采购MT6573晶片,联发科成了这波低价智慧型手机热销下的最大受益者.

--中国十二五(2011-2015年)规划拍版倒数计时,台塑(1301.TW)集团宁波大乙烯积极表态争取,规模年产100-120万吨乙烯,斥资百亿人民币起跳,预估10月以後可望逐步明朗.搭配台塑化(6505.TW)旗下大陆橡胶建厂布局,将开启塑化、橡胶新跃进新局.

--美元、人民币双升效应,引发台湾企金户美元存款解约潮.中央银行周一最新数据显示,9月单月全体银行外汇存款减少1,107亿台币,外汇存款馀额为2.475兆台币,更创下近半年新低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.