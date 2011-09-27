《台湾报摘》--工商时报9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--经济情势丕变,连苹果(AAPL.O)也遭殃.周一传出苹果决定削减第四季iPad2订单量高达25%,引爆苹果概念股大跌;昨晚开盘的美股,苹果股价更重挫逾3%,跌破400美元大关.
* 其他:
--联想(0992.HK)3G智慧型手机A60首批50万支在今年8月全中国铺货,不到一个月即面临断货,联想赶在十一长假期前补货,并急向联发科(2454.TW)下单采购MT6573晶片,联发科成了这波低价智慧型手机热销下的最大受益者.
--中国十二五(2011-2015年)规划拍版倒数计时,台塑(1301.TW)集团宁波大乙烯积极表态争取,规模年产100-120万吨乙烯,斥资百亿人民币起跳,预估10月以後可望逐步明朗.搭配台塑化(6505.TW)旗下大陆橡胶建厂布局,将开启塑化、橡胶新跃进新局.
--美元、人民币双升效应,引发台湾企金户美元存款解约潮.中央银行周一最新数据显示,9月单月全体银行外汇存款减少1,107亿台币,外汇存款馀额为2.475兆台币,更创下近半年新低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)