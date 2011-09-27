《外汇动态》交易商担心日本当局在9月底前入市干预

0007GMT--市场人士益发担心日本当局将入市干预,揣测决策者急欲避免日圆在9月30日之前进一步升值,该日是许多日本企业的会计年度上半年截止日.

"如果美元下跌创下新的纪录低位(低于75.94日圆),我认为有可能会有大规模的干预,"冈三证券国外债券主管Tsutomu Soma表示.

日本政府今早并表示,在国会通过追加预算前,将开始执行部分上个月宣布的举措以抑制日圆升值.

美元/日圆现报76.45日圆,较美国尾盘上涨0.1%.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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