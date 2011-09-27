《台湾报摘》--经济日报9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--世界经济复苏明显减弱,欧债危机却愈演愈烈,致全球再度弥漫降息氛围.以色列央行26日突然宣布降息,欧洲央行(ECB)官员表示不排除最快10月降息;菲律宾、泰国和马来西亚等东南亚三国的央行官员也暗示将停止升息.欧美股市26日早盘因降息预期同步应声上涨.
* 其他:
--外资摩根大通昨日下修苹果(AAPL.O)iPad第四季出货量至1,300万台,比第三季减少25%,是苹果首度对iPad供应链砍单,鸿海(2317.TW)、大立光(3008.TW)、TPK宸鸿(3673.TW)、华通(2313.TW)>等"iPad概念股"恐面临营收成长减缓、毛利率上扬有限等压力.
--台湾商办大楼偏低的租金收益率,已经无法满足寿险业收益率要求,国泰人寿决定将旗下民生建国大楼拉皮重新装潢,从商办大楼变装为饭店,抢攻陆客来台商机.
--台湾佳能(Canon)斥资40亿元在嘉义建新厂,昨日举行动土典礼,随着台中厂扩建新厂,以及嘉义设立新的厂房,可望带动台湾佳能年营收冲破500亿元大关,并带动台湾镜片及零组件供应链业绩向钱冲.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)