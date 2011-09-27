《台湾报摘》--经济日报9月27日

* 头版头条:

--世界经济复苏明显减弱,欧债危机却愈演愈烈,致全球再度弥漫降息氛围.以色列央行26日突然宣布降息,欧洲央行(ECB)官员表示不排除最快10月降息;菲律宾、泰国和马来西亚等东南亚三国的央行官员也暗示将停止升息.欧美股市26日早盘因降息预期同步应声上涨.

* 其他:

--外资摩根大通昨日下修苹果(AAPL.O)iPad第四季出货量至1,300万台,比第三季减少25%,是苹果首度对iPad供应链砍单,鸿海(2317.TW)、大立光(3008.TW)、TPK宸鸿(3673.TW)、华通(2313.TW)>等"iPad概念股"恐面临营收成长减缓、毛利率上扬有限等压力.

--台湾商办大楼偏低的租金收益率,已经无法满足寿险业收益率要求,国泰人寿决定将旗下民生建国大楼拉皮重新装潢,从商办大楼变装为饭店,抢攻陆客来台商机.

--台湾佳能(Canon)斥资40亿元在嘉义建新厂,昨日举行动土典礼,随着台中厂扩建新厂,以及嘉义设立新的厂房,可望带动台湾佳能年营收冲破500亿元大关,并带动台湾镜片及零组件供应链业绩向钱冲.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.