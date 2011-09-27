〔欧洲金融〕ECB委员魏德曼反对采取先发制人行动,称会让政治家偷懒

路透华盛顿9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员魏德曼周一表示,若采取先发制人的行动,将使政界面临的压力减轻,从而难以推动政治人物解决区域债务危机.

"我们的所有行动都会为政治家提供动机.如果我们向政界人士说,'用我们的资产负债表作为你们资产的操作杠杆吧',我敢肯定地说,他们一定不会采取进一步的行动."魏德曼在一场由American Council主办的活动的问答时间表示.