〔欧洲金融〕ECB委员魏德曼反对采取先发制人行动,称会让政治家偷懒

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透华盛顿9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员魏德曼周一表示,若采取先发制人的行动,将使政界面临的压力减轻,从而难以推动政治人物解决区域债务危机.
"我们的所有行动都会为政治家提供动机.如果我们向政界人士说,'用我们的资产负债表作为你们资产的操作杠杆吧',我敢肯定地说,他们一定不会采取进一步的行动."魏德曼在一场由American Council主办的活动的问答时间表示.
"我不愿对欧洲央行买进公债置评,但这当然也是当你采取先发制人行动所会面临的议题之一."
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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